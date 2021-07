Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TEATROTra presentazioni delle sue ultime fatiche editoriali, letture e spettacoli dedicati a Zanzotto, la poesia non lascia molto tempo libero a Vasco Mirandola. Nell'estate a cavallo della sfida Covid, l'artista con base a Padova gira il Veneto come ambasciatore delle muse: questa sera alla biblioteca Bertoliana di Vicenza propone Zanzotto racconta e il 4 agosto è in scena a Este con Mancamento Azzurro, l'omaggio al porta di Pieve di Soligo...