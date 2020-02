SERATE

La condotta Slow Food della Riviera del Brenta organizza per venerdì prossimo, 28 febbraio, presso la trattoria da Nalin a Mira, una serata intitolata La magnificenza del Cabernet, condotta da Roberto Checchetto, collaboratore della guida Slow Wine, e dedicata al Breganze Cabernet dell'azienda Vigneto 2 Santi nella quale verranno degustate le annate 2005, 2007, 2008, 2012, 2015 raccontate dai vignaioli Stefano e Adriano Zonta. Successivamente ci sarà la cena con il cicchetto di benvenuto, il baccalà mantecato a mano con polenta, il risotto di zucca e sepppioline, la frittura di paranza abbinati al Breganze Pinot Bianco. Costo, 50 euro (45 i soci Slow Food). (Info: Tullio 3331797296 e Galdino 3966239712).

È targata Slow Food anche la cena intitolata Buona carne non mente in programma al ristorante Albertini di Visnadello (Tv) e dedicata alla carne di qualità e, in particolare, a sua maestà il Bue Grasso di Carrù, per scoprire assieme la qualità delle sue carni in un vero e proprio percorso degustativo guidato da Elisa Guizzo, in collaborazione con Di Gusto in Gusto, che si snoderà tra Battuta, Plin ai tre arrosti e Gran bollito. (Prenotazioni: treviso@network.slowfood.it oppure tel. 0422/928102).

