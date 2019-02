CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIRAI volontari del rifugio Mamma Rosa di Marano protagonisti di un'altra storia commovente: hanno salvato Mister, un cane investito da un automobile e recuperato in condizioni pietose in un fosso. Il rifugio Mamma Rosa, una decina di giorni fa, è stato contattato per l'avvistamento di un cane in un fossato, a Peseggia, frazione del Comune di Scorzè. Un volontario si è recato sul posto e ha recuperato l'animale, rendendosi subito conto che la situazione era delicata: il cane aveva una frattura esposta alla zampa anteriore sinistra. Il...