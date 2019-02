CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIRAFissata per martedì prossimo la seduta della Prima commissione consigliare Affari istituzionali e personale che cercherà di fare luce sui presunti abusi da parte di agenti di Polizia municipale di Mira. Ieri il presidente della commissione, Giuseppe Ardolino, ha firmato la convocazione. «Ho mantenuto l'impegno assunto nell'ultimo consiglio spiega Ardolino rispondendo alla richiesta espressa nella mozione votata all'unanimità».Nel frattempo le consigliere comunali Lavinia Vivian (Mira in Comune) e Marta Marcato (Noi per Mira),...