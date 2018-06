«Mio figlio, trattenuto in Polonia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA E' sempre più disperato il padre veneziano che ha visto fuggire l'ex compagna con il figlioletto di tre anni in Polonia. L'udienza del Tribunale dei Minori è stata fissata il 20 ottobre ma ora l'avvocato dell'uomo presenterà un istanza di anticipazione. Il bimbo, nato e cresciuto in Italia, dovrebbe riprendere a frequentare l'asilo a settembre, ma la madre, una donna di origine polacca, non sembra avere più intenzione di tornare, e ha dettato all'ex le condizioni per le videochiamate e quelle per andare a trovarli in...