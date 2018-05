«Mio cugino, noto in tutto il mondo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FAMIGLIAMARTELLAGO (ndr) La tragica fine di Francesco Zorzetto, l'ex titolare della Cantina in Strada Nuova, ha profondamente scosso anche Martellago e il suo sindaco, Monica Barbiero, cugina del ristoratore. Zorzetto infatti, pur abitando ormai da tempo a Mogliano, a Martellago ci era nato, ci aveva vissuto fino a circa 25 anni, prima di sposarsi, e aveva mantenuto strettissimi rapporti. Anche perché in paese, oltre a tantissimi amici, abitano tuttora l'anziana mamma Rita Barbiero, conosciutissima per aver lavorato una vita all'ufficio...