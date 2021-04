Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'emozione di uno sguardo ad altezza bambino, il racconto poetico di una crescita personale in un mondo nuovo e ancora sconosciuto, l'incontro spiazzante con un altro portatore di valori tutti da scoprire, l'evoluzione di una famiglia che diventa emblema di tutti i rapporti umani. Per celebrare il ritorno in sala, il distributore Academy Two scommette sul bel film di Lee Isaac Chung, Premio della Giuria al Sundance 2020, Golden Globe 2021...