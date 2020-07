NOALE

Minacciato di nuovo. Per l'avv. Paolo Dalla Vecchia, è il ritorno di un incubo. Dieci anni fa, quando era assessore all'Ambiente della Provincia di Venezia era stato avvicinato da un compaesano che gli aveva fatto capire che era meglio non ostinarsi a bloccare certi appalti. Di mezzo c'erano concessioni e autorizzazioni relative allo smaltimento dei rifiuti. Adesso invece di mezzo c'è la speculazione edilizia, la politica e lo strapotere di un altro concittadino di Dalla Vecchia, che fa man bassa di concessioni edilizie con tutte le Giunte. E Dalla Vecchia, che da sempre si batte a viso aperto contro la corruzione e il malaffare, da qualche giorno deve fare i conti con una telefonata che fa il paio con quell'invito a stare attento, buono e tranquillo, che aveva ricevuto nel 2010.

Stavolta l'anonimo chiara inflessione meridionale ha chiamato Dalla Vecchia, mentre era a cena con la moglie. «Il numero era sconosciuto e di solito non rispondo, ma erano le 9 di sera di sabato e per un attimo ho pensato che si trattasse di un amico che si era dimenticato di togliere il blocco. Dico pronto e dall'altra parte sento: Avvocato, la chiamo per quella cosa che ci siamo detti tempo fa. Per quella difesa per violenza sessuale sulla gallina, se la vuole ancora fare. Io gli ho risposto Sì, la sto registrando e lui a quel punto, dopo qualche secondo di silenzio, ha messo giù».

ANGOSCIA

E così Paolo Dalla Vecchia è ripiombato nell'angoscia di dieci anni fa. Un consiglio che non seguì quella volta e che non ha intenzione di seguire nemmeno adesso, dopo questo messaggio in stile mafioso nel quale si fa riferimento ad una violenza sessuale Dalla Vecchia ha moglie e figlie che appare come un tentativo di intimidirlo utilizzando la minaccia alle donne della sua famiglia. E se dieci anni fa nel mirino degli intimidatori c'era l'attività di Dalla Vecchia come assessore all'Ambiente, adesso c'è l'attività politica a Noale. Dalla Vecchia non ha mai abbandonato la politica attiva, spinto dalla necessità di tutelare correttezza e onestà in un posto come Noale che è stato attenzionato dall'Autorità nazionale anticorruzione per un appalto relativo al riscaldamento negli edifici del Comune che, nonostante il parere contrario espresso dal responsabile dei servizi finanziari del Comune stesso, era stato prorogato mille volte, favorendo sempre la stessa ditta.

Ma Dalla Vecchia non è stato in prima fila solo in questa battaglia. E dunque negli anni si è fatto qualche amico, ma soprattutto tanti nemici. Uno di questi evidentemente ha deciso di passare direttamente alle minacce.

Maurizio Dianese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA