IL CASO

(B.T.)La prima edizione del parallelo iridato non ha lasciato in eredità solo tante polemiche, perché si è andati ben oltre, peraltro in un mondo nel quale episodi di questo tipo sono una rarità. Un fatto inquietante, che dalle piste finirà direttamente nelle aule dei tribunali.

Markus Waldner, il cinquantenne altoatesino a capo del settore maschile nell'ambito Fis (in sostanza gestisce le gare di Coppa del Mondo e dei Mondiali per gli uomini, mentre il settore femminile è affidato al friulano di Tarvisio Peter Gerdol), ha rivelato di aver ricevuto via mail minacce di morte dopo quanto accaduto nello parallelo di martedì. I nodi: innanzitutto due piste troppo diverse l'una dall'altra, con la rossa decisamente più veloce della blu, mentre nel parallelo l'obiettivo primario è rendere omogenei i due tracciati. Il secondo problema è stato figlio del primo: nella prima run il vantaggio massimo stabilito era di 50 centesimi, una regola nata per consentire a chi esce di disputare comunque la seconda prova, nella quale invece il distacco preso in considerazione è quello reale. Il guaio, però, è che la netta differenza tra le due piste ha fatto sì che chi scendeva nella run decisiva sulla rossa si ritrovasse con un vantaggio enorme. Così è accaduto che in molte sfide si è qualificato chi aveva fatto peggio nella somma dei tempi reali; un esempio per tutti il quarto di finale fra Marta Bassino e Federica Brignone, con conseguente forte arrabbiatura della valdostana. «A causa del caldo il tracciato blu era più segnato rispetto a quello rosso, ma cosa potevamo fare?», si domanda Waldner. «Ho ricevuto via mail diffamazioni e minacce, del tipo che devo morire con tanti dolori e con calci in faccia - ha raccontato Waldner -. Non parliamo di una critica magari molto dura e neppure di una diffamazione: qui ci sono minacce di morte e dunque è una cosa seria. Tutto questo è inaccettabile, perché stiamo parlando di una gara di sci; abbiamo già messo tutto in mano agli avvocati della Federazione e ora partiranno le denunce».

IDENTITÀ

Sull'identità dell'autore della mail, Waldner afferma: «Si tratta di un informatico svizzero, ma crediamo sia un austriaco. Se ha il coraggio, venga da me». Intanto è arrivata la solidarietà di Fondazione Cortina 2021: «Per un evento come il nostro, improntato sui valori dello sport e del fairplay, è inaccettabile che un professionista stimato come Markus riceva messaggi così gravi, che vanno oltre il normale dibattito e confronto - si legge in una nota -. In questi anni tutte le persone che hanno lavorato ai Mondiali si sono impegnate con professionalità e passione per la buona riuscita di questo evento, sul quale accettiamo un franco confronto ma non queste pesanti minacce».

