Migranti, una tettoia come casa Appello dei volontari ai cittadini

CHIOGGIAUn'altra notte sotto la tettoia dell'ex albergo Al Bragosso per sette richiedenti asilo ai quali la Prefettura, il 19 aprile, aveva revocato l'ospitalità. Chioggia Accoglie ha lanciato un appello a chiunque abbia disponibilità di qualche locale perché sia offerto un alloggio temporaneo in attesa di trovare soluzioni più stabili. Dopo alcuni giorni trascorsi nella comunità di Villaregia, in Polesine, i sette giovani erano tornati a Chioggia, ed erano stati accolti, solo per una notte, nelle ex scuole date in gestione al comitato...