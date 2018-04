Miglionico e il rosso delle sue madonne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ELEGANZAIl grande maestro dell'alta moda italiana , Fausto Sarli, da tempo non è più tra noi e vuoto risulta lo spazio altissimo che occupava nell'universo più ambito della vera couture. Molti gli aspiranti a quel ruolo rappresentativo tanto importante ma difficile evidenziare chi riunisca quel mix di qualità che hanno fatto del grande sarto napoletano un faro per l'eleganza della seconda metà del Novecento e del primo decennio del Duemila. C'è in Italia chi a tutti gli effetti può essere considerato un suo allievo virtuale, il...