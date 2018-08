CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Migliaia di persone stressate, in crisi di nervi, iper-urbanizzate, hanno cominciato a capire che andare sulle montagne è tornare a casa. Che i boschi intatti sono una necessità dell'anima. Che i parchi sulle montagne e le riserve naturali non sono solo fonti di legname e di fiumi per irrigare. Sono le fonti della vita stessa», sostiene John Muir, naturalista scozzese.Condivido, ancor di più dopo aver assaporato una splendida settimana a cavallo sui Carpazi, tra foreste dall'energia intensa e magnetica e vallate in fiore, tra colline...