MICROCRIMINALITÀ VENEZIA Tre anni di reclusione al portabagagli abusivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MICROCRIMINALITÀVENEZIA Tre anni di reclusione al portabagagli abusivo che due anni fa picchiò un dipendente di Rete ferroviaria italiana (Rti) per punirlo di averlo fatto scendere dal treno sul quale era salito per aiutare alcuni turisti con i loro bagagli. Tre anni di reclusione e 600 euro di multa a ciascuno dei quattro borseggiatori che, alla fine di maggio, presero di mira una coppia di anziani turisti.LE SENTENZEIl Tribunale di Venezia ha inflitto ieri due severe condanne in relazione ad altrettanti episodi di microcriminalità...