«L'accordo di Federalberghi con Intesa Sanpaolo è partito dal Veneto ed è il frutto di una intensa collaborazione dettata dallo sforzo comune di voler sostenere le imprese del sistema ricettivo, tra le più provate dalle conseguenze della pandemia del Covid19». Così Maco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto: «La nostra Federazione - spiega - conta 27mila associati a livello nazionale e quasi 3mila nella regione Veneto, e ha una rappresentanza che costituisce l'ossatura del settore turistico del nostro Paese sul piano economico. In Intesa San Paolo abbiamo trovato un partner che ha dato risposta concreta alle esigenze più urgenti delle nostre aziende, dettate dall'emergenza nella quale si sono venute a trovare a seguito della pandemia».

Gli albergatori contano che questa iniziativa porti una boccata d'ossigeno alle imprese del settore presenti in Veneto che tra la costa, le Dolomiti, le città d'arte, il lago e le terme, è la più turistica d'Italia, e impedisca concretamente l'eventualità che molte di esse siano costrette a chiudere per l'impossibilità di fronteggiare la crisi.

«Sappiamo che la prima industria del Veneto è il turismo - spiega Michielli - con oltre 70 milioni di presenze e 18 miliardi di fatturato complessivo. Il periodo che stiamo vivendo non riguarda solo le imprese del settore, ma coinvolge anche il lavoro stagionale di migliaia e migliaia di operatori del turismo, e di lavoratori, che potrebbero trovarsi senza lavoro dalle Dolomiti alle spiagge; il pensiero va a loro, che stanno già vivendo questa drammatica esperienza. Ricordo che il turismo rappresenta solo in termini di PIL nazionale il 13%. L'accordo tra Federalberghi e Intesa Sanpaolo è un primo, ma fondamentale passo per consentire a tutto il settore di rimettersi in moto ricominciando a trovare la fiducia per ripartire, che è stata messa a dura prova da un evento tanto imprevisto quanto devastante. Sono certo che questa collaborazione darà frutti positivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA