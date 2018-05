Michielin: mini show nella metro di Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CURIOSITÁ«Ho sempre sognato di suonare in una metropolitana e sono contenta di annunciare che quest'anno il concerto del Primo Maggio sarà trasmesso grazie a Radio2 anche in metro ed è per questo che sono qui oggi». Con queste parole la cantante Francesca Michielin ha aperto il suo piccolo live a sorpresa nella fermata della metro A Flaminio di Roma attirando l'attenzione di tutti i passeggeri. Un vero e proprio happening che ha incuriosito e divertito i passanti che dopo averla riconosciuta l'hanno acclamata e salutata...