Lo ripete dall'inizio della pandemia: la musica non si ferma. E ora Francesca Michielin lo ribadisce annunciando «Spazi Sonori», una serie di appuntamenti live. La cantautrice sarà il 6 agosto a Treviso, nel Parco di Villa Marghera, il 10 agosto a Udine in Piazzale Castello e poi in altre località italiane, il 1 settembre sarà la volta di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (Fc) e l'8 settembre dell'antichissimo Teatro Romano di Fiesole (Fi). È questo il programma degli spettacoli della cantante bassanese dopo il difficile periodo del lockdown che ha costretto all'inattività tutto il mondo della musica italiana e internazionale. Ora finalmente qualcosa riprende anche se non si può parlare complessivamente di una vera e propria ripartenza per tutto il settore.

«Non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest'estate - ha detto Francesca Michielin su suoi canali social - quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi».

Oltre un'ora di show con un set originale e arrangiamenti inediti, creati appositamente da Francesca attorno alle sonorità dei brani scelti, dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell'ultimo album. Sul palco con lei il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni. È invece rimandata al 6 giugno 2021 la Festa live dedicata all'ultimo album Feat (Stato di Natura), prevista a Carroponte (Sesto San Giovanni, Mi) per il 20 settembre 2020: «Ci arriveremo ancora più carichi e magari con tante altre cose da farvi ascoltare». .

