«Non voglio fare un programma per gli appassionati, ma per appassionare». Damiano Michieletto racconta così il nuovo format che, a partire da questa sera (30 aprile), lo porterà a vestire gli inconsueti panni del conduttore televisivo su Rai5. Ogni giovedì alle 19.20, per sei settimane, il regista presenta il nuovo programma Il volo del calabrone. Ideato e condotto dallo stesso Michieletto, il percorso prevede sei tappe che partono ciascuna da un'opera lirica - dal titolo e dall'argomento, spesso tratto da un mito o da un archetipo letterario della cultura dell'Occidente per sviluppare assieme a ospiti speciali riflessioni più ampie dalla musica alla letteratura, dalle arti figurative al cinema, tra teatro, psicanalisi, riflessione filosofica, antropologia.

«È una sfida perché non è il mio ambito dice il regista - Non sono un presentatore e non ho mai fatto televisione, né è il mio obiettivo nella vita. Tutto è nato però in questo momento strano, nel quale siamo chiusi in casa e nascono nuove idee creative per comunicare. Dopo aver fatto un esperimento con una serie di appuntamenti su Instagram con La Fenice per una raccolta fondi, è nato un progetto molto agile». Niente studio televisivo e niente cameramen, tutto si sviluppa online tra Michieletto e gli ospiti che si collegano.

CULTURA PER TUTTI

Il titolo è già una sorta di provocazione. «Il brano di Rimskij-Korsakov è conosciutissima anche dai rockettari, dato che ci fanno gli assoli grandi chitarristi chiosa il regista ma nasce da un'opera lirica. Dunque è un modo per rivelare al pubblico che la lirica è una miniera dalla quale partono strade diverse. Per questo dico che non è un programma sull'opera lirica, non per specialisti o per amanti della scena, perché l'obiettivo che ci siamo prefissati con Rai Cultura è di parlare anche ai ragazzi che in questo periodo sono a casa da scuola». Se dunque la lirica nasce come espressione artistica popolare e solo poi è stata considerata per un pubblico colto, il regista veneziano si propone una sorta di nuovo rovesciamento. «Porto al pubblico il mio sguardo sull'opera e su quello che considero cultura spiega Non è qualcosa di alto o basso, di classico o moderno. È una questione di esperienza».

INIZIA DA FALSTAFF

Attraverso una piattaforma di social network, Michieletto dialoga connesso da casa con ospiti diversi: studiosi e protagonisti della cultura e dello spettacolo, a loro volta collegati via internet. La prima puntata stasera è intitolata Falstaff e vede ospiti l'attore Giuseppe Battiston, che ha interpretato più volte il personaggio shakespeariano, e Vinicio Capossela. Partecipano il baritono Ambrogio Maestri, che ha cantato il Falstaff di Verdi oltre trecento volte, e la regista Serena Sinigaglia. Artisti dalla cena pop alla letteratura al cinema si metteranno in gioco a partire da Don Giovanni, Orfeo, Cenerentola, Madama Butterfly e West Side Story.

Giambattista Marchetto

