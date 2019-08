Michela, una designer per torte su misura aperto il nuovo laboratorio in via Oriago

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIRIGNAGO«La passione per l'arte della pasticceria alla fine ha prevalso in maniera decisiva sulle mie scelte lavorative, tanto da diventare la mia attività principale a 360 gradi coinvolgere tutte la famiglia». A parlare è Michela Pasqualato, mestrina d'origine ,attuale titolare del Michela Cake designer, un vero e proprio laboratorio artigianale di pasticceria, in stile provenzale, inaugurato il 6 luglio scorso a Chirignago, all'inizio di via Oriago. Una passione, quella di Michela che dura da oltre 20 anni, maturata anche in occasione...