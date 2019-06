Michela Barin ha cambiato idea e farà parte del Consiglio comunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOALE Michela Barin cambia idea: entrerà nel Consiglio comunale, come chiesto anche di suoi colonnelli, Michele Celeghin e Sergio Vallotto. Ho chiesto agli elettori di Noale la fiducia - spiega Barin - e lo slogan è stato: Io ci sarò'. Ci sarò quindi in Consiglio comunale assieme ai miei consiglieri eletti Michele Cervesato e Renato Damiani per rappresentare, assieme agli amici della Lega e al candidato del Pd Fabrizio Stevanato, la maggioranza dei noalesi che hanno votato. La nostra sarà un'opposizione ferma, decisa, non precostituita ma...