«Mia mamma aveva fibromi con emorragie pazzesche. Le hanno tolto l'utero a 42 anni. Stesso destino mia nonna. A lei l'hanno tolto che ne aveva 39, ma aveva già 6 figli. Io ho 32 anni, non ho figli, e ho già due fibromi. Sono disperata! Cosa posso fare?».Quanto pesa la genetica, l'avere uno o più geni che predispongono a una patologia? Attenzione: ereditarietà e genetica non significano destino ineludibile. Anzi. In genetica, due parole...