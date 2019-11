CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Mia figlia adesso ha un fidanzatino. Non è che mi resta incinta?, ho pensato. E allora a mia figlia la pillola l'ho data io, così stiamo tutti tranquilli». «Quale pillola?!». «Quella che lei mi ha prescritto. Io sto benissimo, e così l'ho data anche a lei Però ha sempre perditine di sangue: una visitina ci vuole, giusto?».«Guardi, con gli estrogeni le vampate mi sono andate via, dormo che è una meraviglia, mi è tornata una bella pelle, mi sento un'energia che non avevo più. Però quell'altra pillola, sì, il progesterone, quella...