«Mi tengo alla larga dal Festival dai tempi dei Jalisse» mette le mani avanti Antonio Ricci, storico corsaro sanremese con la sua Striscia la notizia. «C'era la crisi discografica ricorda - non era più tempo di inciucioni, ma solo di inciucetti. Ma ora vale la pena ritornare alla carica. Sarei anche tornato a Sanremo».E invece?«La cosa c'è scoppiata in mano quando non c'erano più camere disponibili. Peccato, mi sarebbe piaciuto rivivere i tempi in cui usavo una troupe civetta per depistare la stampa che ci correva dietro. Momenti...