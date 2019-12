CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mi sono innamorata della Russia, dell'anima russa, leggendo da ragazzina Il giardino dei ciliegi, di Anton Cechov. Leggere mi ha sempre fatto entrare in altri mondi e in altri tempi, così totalmente da vivere le storie come se fossi lì. Un'opportunità straordinaria di viaggiare con la mente, con le emozioni, con la fantasia, con il cuore quando ancora i viaggiatori erano pochi e scelti. Felici pochi. Quanto perdono i nostri bambini, i nostri ragazzi, quanto perdiamo noi in questi tempi superficiali e concitati, se dimentichiamo il grande...