«Mi sento bene» è il nuovo mantra di Arisa. Lo ripete più volte a voce, lo canterà al Festival di Sanremo nel brano di sicura presa radiofonica, ed è solo l'antipasto di un disco in uscita l'8 febbraio, non a caso intitolato Una nuova Rosalba in città, (Rosalba Pippa è il suo vero nome), il primo pubblicato con la Sugar di Caterina Caselli, che le ha messo a disposizione 6 producer e 17 autori, fra i quali i Viito, Shridhar Solanki e Cristiano Malgioglio che firma il testo Amarsi in due, adattamento di Amar pelos dois di Salvador...