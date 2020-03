L'INTERVISTA

Non ci fosse stato il teatro, si sarebbe misurato con la musica, «mi piace scrivere canzoni, questa dimensione ogni tanto emerge. E mi diverte. Invece di andare dallo psicologo, scrivo canzoni». Ne ha preparata una anche per affrontare senza troppe ansie il coronavirus - bar chiusi e ristoranti vuoti, piccioni in piazza Duomo ti guardano perplessi e solidali...- Damiano Michieletto sospira, «l'ho scritta tempo fa, prima del grande blocco, ora la situazione è più difficile».

Classe 1975, Michieletto è uno dei più amati e richiesti registi lirici del mondo, sempre sorprendente e coraggioso nei suoi allestimenti. Che per ora, causa coronavirus, restano bloccati: la Salome attesa alla Scala deve slittare, «sperano di recuperare: se ad aprile si ricomincia a tornare nei teatri, mi auguro vada in scena a Milano, e che poi ci sia Rigoletto alla Fenice previsto dal 23».

Come utilizza questo tempo?

«Sto a casa, a Treviso, con i miei figli. E intanto lavoro ad altri progetti che ho accumulato. Un amico mi ha invitato a un corso di meditazione online e stavolta lo faccio. Lui dice che è l'agopuntura dell'anima, bella definizione, tanto più adesso».

Casa a Treviso, nato a Scorzè, scuole a Mestre e Venezia, poi la Paolo Grassi a Milano.

«Mi sento veneziano a dire la verità. Treviso mi piace molto, Milano è il mio secondo luogo del cuore. Ora è una città molto bella. Anche mia figlia presto vuole venirci a studiare».

Mai pensato di dirigere un film?

«Sì, ci sono anche progetti in corso, ma è ancora presto per parlarne. Penso sia necessario evitare di fare i tuttologi, il cinema ha il suo linguaggio e bisogna avere qualcosa da dire».

I suoi lavori teatrali e lirici sono molto cinematografici.

«È vero, me lo dicono. Il cinema è qualcosa che nutre immaginazione, un linguaggio con cui mi confronto sempre.

Registi che ama?

«Kubrick, mi fa impazzire: ogni suo film è diverso dall'altro, e stupisce non solo per lo stile, ma per i contenuti».

Il preferito?

«Forse il primissimo che ho visto, per caso poi, Rapina a mano armata. Mi sono detto: wow che genio. Oggi il problema è che tutti i più bravi scrivono per il cinema e non per il teatro. D'altra parte, esiste un'industria cinematografica, e non teatrale».

La lirica?

«È una via di mezzo. L'industria dell'opera lirica è un mercato internazionale molto sviluppato e competitivo dove ci sono più soldi che nella prosa. C'è una sorta di star system. Il che la porta ad essere un'isola felice. Per di più in questi ultimi 30 anni si è molto rinnovata. Vorrei che nei cartelloni lirici ci fossero opere nuove, che si raccontassero storie di oggi con la musica di oggi. Se i direttori di teatro avessero coraggio e investissero più energie, penso che l'opera farebbe un salto più grande».

Lirica e opera: come si muove nei due ambiti?

«Parto sempre dalla storia: mi piace riuscire a raccontarla in modi diversi. E che sia comprensibile a tutti. Anche per le cose astratte, il concetto è sempre lo stesso: c'era una volta. Poi bisogna emozionare lo spettatore, senza dare nulla per scontato».

La cosa più difficile?

«Non affezionarsi alle idee, magari non è quella giusta e devi ripartire da zero. E poi il lavoro con gli attori e i cantanti, l'umanità che riesci a mettere in sala prove è quella che poi passerà sul palcoscenico: è quello in cui credo. La verità che tiri fuori dagli interpreti durante i giorni di prova nutre lo spettacolo».

Ma come lavora con loro?

«Io non parlo mai di prove. Casomai che dobbiamo metterci tutti alla prova. Si rischia, si osa, si alza la posta in gioco. Se fai questo, crei quell'emozione che il pubblico poi cerca. Anche quello più tradizionalista».

Più complicato con gli attori o con i cantanti?

«Sono due animali molti diversi. L'attore si affida alle parole del testo: il processo di costruzione, per lui, è più lento, si sente scoperto, nudo. Il cantante arriva che sa quasi tutto a memoria, ha un libro sui cui sono scritte la musica, i toni etc. Come regista devo togliergli la protezione. Le note non sono uno scudo, ma un trampolino per osare ancora di più».

Si muove diversamente per opera e teatro?

«L'opera può toccare più a fondo le corde della commozione, proprio grazie alla musica che può far piangere. La prosa invece ti scuote, ti fa riflettere, arrabbiare».

Mai contrasti con i direttori d'orchestra?

«No, l'importante è dividere le responsabilità: io mi occupo della parte visiva, e l'altro di quella musicale. Poi ci vuole dialogo. Bisogna mettere i cantanti in condizione di dare il meglio».

Con lo scenografo Paolo Fantin forma un bel team.

«Ci troviamo bene, adesso stiamo pensando a un progetto fuori dalla scena: una mostra di installazioni, l'anno prossimo, a Milano. Stiamo definendo il percorso».

Chiara Pavan

