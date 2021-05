Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAChe cos'è veramente la corsa? Agli occhi dei più pare una semplice attività fisica, nella maggior parte dei casi praticata per dimagrire. Mauro Covacich ritorna sul tema con Sulla corsa (La nave di Teseo, pag. 160, euro 15), un vero e proprio vademecum per entrare in quella che di fatto è una vertigine introspettiva. Un libro che rientra nel cosiddetto Ciclo delle stelle, iniziato nel 2003 e che ha attraversato varie forme,...