IN PRESA DIRETTA

MESTRE «Il nuovo anno come l'abbiamo salutato? Con un paziente arrivato qualche minuto dopo la mezzanotte a seguito di una ferita da taglio a un braccio, immediatamente trattato e medicato. Panettoni, brindisi? No, no. Se ne parlerà, speriamo tutti, il prossimo San Silvestro».

Il primario del pronto soccorso dell'ospedale Covid di Dolo, Andrea Pellegrini, ha lavorato sia ieri che il giorno precedente. Accetta l'intervista tenendo a precisare che lui parla a nome di tutto il personale in servizio, medico, infermieristico, sociosanitario, senza dimenticare i dirigenti ma anche gli addetti alla logistica, ora più che mai determinanti per il ritiro, il trasporto, la consegna tanto dei prelievi da tampone quanto dei vaccini.

«Lo sforzo, l'impegno, il sacrificio - continua - è di ogni singolo dipendente nessuno escluso. È da febbraio che siamo continuamente sotto pressione perché a Dolo, vale la pena precisarlo, non c'è stato un mese senza pazienti affetti da Covid, con quello che consegue in termini di protocollo da seguire sul fronte sicurezza, non ultimo il bardarsi come una sorta di palombari, per non infettarsi e per non trasmettere il contagio. Una stanchezza fisica e psicologica mai recuperata e che si fa sentire sempre anche oggi».

NOTTE IN CORSIA

E se l'addio al 2020 non ha registrato il solito pienone da feriti da botti, non significa che gli accessi al pronto soccorso di Dolo siano mancati: nelle ultime 72 ore a partire dalle 17 di ieri, sono stati 48, dei quali 18 nell'arco delle 24 ore. Una buona parte Covid.

«Alla domanda perché ringraziare la mia squadra rispondo per la resistenza, sì per la resistenza dimostrata. Per non avere mai mollato - spiega il primario - per aver contribuito a non fermare mai la macchina complessa che fa funzionare il pronto soccorso. A costo anche degli affetti più cari. In diversi, infatti, da mesi non vedono i genitori anziani o i figli per timore di esporli al rischio contagio. Ma ora c'è il vaccino».

Il dottor Pellegrini è stato tra i primi, insieme ad altri colleghi a farsi inoculare l'antidoto nel giorno del V-day lo scorso 27 dicembre. «Il fatto di poter contare sull'immunizzazione di massa è ciò che fa la differenza nella battaglia contro il virus in questo 2021 appena iniziato. Il che comporta anche un surplus di lavoro che non va sottovalutato. Un lavoro programmato h24, sette giorni su sette, senza feste segnate sul calendario. Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania - conclude il dottor Pellegrini - non si arresta nulla: dai punti tampone compresi i drive-through, al laboratorio di analisi, al sistema della logistica, al contact tracing, alla somministrazione appunto dei vaccini».

Una esercito in camice bianco schierato e sempre operativo. Ieri i tamponi eseguiti sono stati all'incirca 3.500. Altrettanti l'altro ieri.

Monica Andolfatto

