«Metto in copertina anche la Gioconda»

L'INTERVISTA«Ai giovani dico: il talento è una conquista. Per questo mostro loro le foto di merda che facevo da ragazzo». Si fa quasi fatica a credergli. Perchè oggi Giovanni Gastel è il padre nobile della fotografia di moda in Italia. Pur avendo sempre messo in dubbio gli schemi tradizionali della moda. O forse proprio per questo. «Sono un po' sui generis. Mi piacciono i difetti: il mio è un mondo fatto di cultura, poesia, diversità. Non amo la parola pubblicità, la fotografia di moda non è venderti un vestito, è darti un...