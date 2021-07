Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBROClaudio Ronco è un medico famoso in tutto il mondo. La sua macchina per la dialisi neonatale, che lui ha battezzato Carpediem, è adottata in tutti i grandi ospedali. Insegna al Bo, chiamato in cattedra per chiara fama, ma tiene lezioni anche negli Usa e in Giappone. A Padova gli hanno dato lo stesso numero di matricola che aveva da studente, 6361. Spesso si traveste da rocker, chitarra e voce, con una vecchia band che si esibisce...