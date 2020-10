LA RASSEGNA

Un viaggio tra le stelle, dove la musica interagisce con i suoni cosmici. Un'emozione che esplora i suoni dello spazio nell'unione con la poetica musicale di Andrea Vettoretti, l'artista che ha sdoganato la chitarra classica. Strumento che rivive nella nuova veste del Festival Chitarristico delle Due Città, e concluso il cartellone trevigiano, è ora protagonista del capitolo mestrino Il cuore oltre l'ostacolo. Riproporre il Festival nel tempo sospeso, che stiamo vivendo, organizzato per la sua 18esima edizione dall'associazione Musikrooms, è un gesto di coraggio nel futuro, e di amore verso Mestre, affinché il teatro torni a riempirsi. Rievoca ironicamente il periodo Covid il concerto Contrattempo, con cui il maestro Vettoretti, direttore artistico del festival, stasera alle 21, sarà in scena con la violoncellista Riviera Lazeri e il clarinettista Fabio Battistelli.

IL PROGETTO

Presenterà brani del genere New Classical World, di cui è caposcuola, capace di contaminare il virtuosismo dello strumento classico con sonorità più pop e influenze musicali che attingono da tutto il mondo. Saranno eseguiti brani dal cd Wonderland, uscito nel 2017 e ispirato al mondo onirico di Alice nel Paese delle meraviglie, e proposte in anteprima le melodie del nuovo progetto Q1- Quantum One, dedicato allo spazio e alla necessità di salvaguardare la Terra. Il lancio dello spettacolo e del CD, ricco di prestigiose collaborazioni (l'undicesimo del chitarrista trevigiano), sono previsti tra fine anno e inizio 2021. L'idea è nata in collaborazione con l'astrofisico Paolo Giommi, ed esplora l'ascolto primordiale dei suoni dell'universo come per esempio i 3K (i suoni emessi dopo il Big Bang), le stelle Pulsar, e le sinfonie cosmiche emesse da galassie come la via Lattea. «Con i miei compagni di viaggio - spiega Vettoretti - il violoncello introspettivo di Riviera Lazeri, e il clarinetto a tratti dark di Fabio Battistelli, arriveremo ad immergerci nelle musiche sull'universo del mio ultimo lavoro. La musica è il segnale più forte che l'uomo possa diffondere nella vastità del cosmo, un messaggio di fraternità, armonia e speranza».

Domani, sabato 3 ottobre, sempre alle 21, sul palco del Candiani si esibirà il virtuoso andaluso Javier Garcia Moreno, uno dei chitarristi spagnoli più creativi e importanti a livello internazionale. Il suo spettacolo Andalucia! è un coinvolgente flamenco. Il programma mestrino del Festival si conclude domenica con il Duo Sconcerto, il chitarrista Andrea Candeli, accompagnato al flauto da Matteo Ferreri, dove il classico diventa pop, in un'atmosfera da cabaret. Un Festival, come ha sottolineato Michele Casarin, dirigente del Comune di Venezia, fondamentale per la crescita culturale di Mestre, e le cui difficoltà economiche legate al periodo sono lenite dal supporto di alcune imprese.

Filomena Spolaor

