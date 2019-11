Mestre, al Museo del 900 una mostra di auto storiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOL'automobile come mezzo di trasporto ma anche come simbolo di crescita economica e testimonianza dei cambiamenti socio-culturali che hanno attraversato il nostro Paese. Questo il racconto proposto attraverso 14 autovetture diventate icone del design e dello stile automotive made in Italy in Lo Stile dell'auto italiana, l'esposizione che la Scuderia Serenissima, in collaborazione con M9, allestisce da domenica 1 a domenica 8 dicembre al terzo piano del Museo del '900.L'evento espositivo, con inaugurazione prevista per domani alle 18,...