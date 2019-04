Mestre a ritmo hip hop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALA meno di tre mesi dall'apertura dell'Home Venice Festival è il momento di fare il punto sull'evento voluto dagli organizzatori per «cambiare per sempre le sorti dei festival musicali in Italia», e che il Comune di Venezia ha cercato per rilanciare la terraferma. Mentre nei 70 ettari del parco di San Giuliano, una delle aree verdi urbane più grandi d'Europa e più simboliche essendo nata su una discarica di rifiuti urbani e industriali in riva alla laguna di Venezia e proprio di fronte alla città storica, si attende l'inizio...