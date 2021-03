Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSTRAC'è una foresta sopra al museo. Una foresta di quasi 600 alberi - querce alte quattro metri e mezzo e che sfiorano il soffitto fino a essenze ancora di piccole dimensioni - che aspetta solo la fine della zona rossa per essere visitata. È la provocazione lanciata ieri dal museo M9 di Mestre per dare il segno della rinascita necessaria sia per il Paese che per lo stesso Museo del Novecento che, almeno finora, non ha raggiunto gli...