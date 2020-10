Temporaneamente rimossa per «restauro»: così il ministero della Cultura messicano ha giustificato la sparizione dal suo piedistallo della statua di Cristoforo Colombo, che campeggia nel centro di Città del Messico. Una decisione presa alla vigilia dell'anniversario della scoperta del continente americano, il 12 ottobre 1492, che sarà ricordata da una folla di manifestanti nel Paseo de la Reforma, dove campeggia la statua, per una marcia dal titolo chiarissimo: La abbatteremo. La sindaca della capitale, Claudia Sheinbaum, ha promesso che il monumento, eretto nel 1877 e già danneggiato nel 1992 per i 500 anni della scoperta dell'America, tornerà al suo posto una volta restaurato: «Forse varrebbe la pena - ha detto - riflettere tutti insieme su cosa Colombo rappresenta, soprattutto in vista del prossimo anno», cioè del 500esimo anniversario dell'inizio della conquista del Messico da parte della Corona spagnola. Proprio con l'approssimarsi di quella ricorrenza storica, il presidente nazionalista messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, ha inviato lettere aperte alla Spagna e a Papa Francesco esigendo le rispettive scuse per le «riprovevoli atrocità» commesse dai conquistadores spagnoli guidati da Hernan Cortès e benedetti dal Papato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA