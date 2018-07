Mereu guiderà la giuria degli studenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sarà il regista italiano Salvatore Mereu (Ballo a tre passi, Bellas mariposas) a presiedere la Giuria di studenti di cinema che - per il sesto anno - assegnerà i Premi Venezia Classici per i rispettivi concorsi Miglior film restaurato e per il Miglior Documentario sul cinema alla 75. Mostra del Cinema di Venezia.Tra i diversi capolavori restaurati di Venezia Classici saranno presentati: La notte di San Lorenzo (1982) di Paolo e Vittorio Taviani, Il posto (1961) di Ermanno Olmi, L'ascesa (1976) di Larisa Shepitko, Il luogo senza limiti (1977)...