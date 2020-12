IL LIBRO

Monumentale lo è sempre stato, fin dalla sua prima edizione, nel 1993, quasi 30 anni fa. Oggi, giunto alla 13sima edizione (la cadenza è stata quasi sempre biennale), si conta un'opera divisa in 3 volumi di 6659 pagine (vol. A/L M-Z) più altre 2163 di indici (attori, registi, titoli originali). Il Dizionario dei film 2021 (Baldini+Castoldi, euro 50), più semplicemente e ormai per tutti Il Mereghetti, inventato, scritto e diretto dal più noto critico cinematografico italiano è diventato, strada facendo, il massimo, il più esauriente, il più capillare e il più consultato libro di cinema di sempre.

Avvalendosi come sempre di alcuni collaboratori importanti per la stesura delle oltre 33 mila schede, anche stavolta sono state svolte un'ampia rilettura dell'ultima edizione, approfondite alcune tematiche (su tutte la parentesi dedicata a Gianni e Pinotto, l'intreccio tra cinema e fumetti, la fase dei corti di Buster Keaton, e una sesquipedale scheda definitiva su Star Wars, a partire dalla copertina del dizionario dedicata a Darth Vader), e riveduti alcun giudizi, sia in meglio, sia in peggio come è capitato a Omicidio a luci rosse. Le ormai proverbiali 4 stellette certamente continuano ad essere il marchio di fabbrica e anche la più cospicua materia di discussioni, a volte anche vivaci, perché Paolo Mereghetti, come tutti noi, ha inevitabilmente i suoi gusti in fatto di autori e generi e un po' di pepe quindi è sempre personale, come l'ennesima bocciatura di Lars Von Trier e, più a sorpresa, al mediocre ultimo Spike Lee.

Si parte da A.A.A. Achille di Giovanni Albanese (2003, giudizio *½) e si finisce quasi 7000 pagine più avanti con Zu: warriors from the magica mountain di Hark Tsui (1983, **½). In mezzo ci sta un pianeta mai fermo, mai troppo osservato, che gira da oltre un secolo, da quando Louis Lumière cambiò il mondo con L'uscita dalle fabbriche Lumière (1985, ovviamente **** per il valore storico), fino a questo ultimo anno disgraziato, in cui i cinema sono rimasti più chiusi che aperti. Ovviamente la caccia ai giudizi dei film dell'ultimo biennio, alla prima loro apparizione, è il divertimento maggiore. E così si scopre che le nuove 4 stelle se le sono meritate solo Burning L'amore brucia di Lee hang-dong e The irishman di Martin Scorsese. Tra le tre stelle e mezzo spuntano, tra gli altri, Star Wars - Episodio IX L'ascesa di Skywalker, l'almodovariano Dolor y gloria, l'italiano La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, il discusso L'ufficiale e la spia di Polanski, mentre per il superpremiato Parasite non si va oltre le 3 stelle. Poi resta lo storico e si vede che il privilegio affonda sempre nella storia, con i 9 massimi riconoscimenti a Chaplin e Lang, 8 a Wilder e Powell, i 7 a Ford, Lubitsch, Hawks, Renoir e Rossellini, primo degli italiani. Un regalo di Natale così se lo meritano tutti gli appassionati di cinema.

Adriano De Grandis

