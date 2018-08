Mercatino dei libri contro il caro-scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAVENEZIA Un mercatino di libri usati per dire no al caro scuola. È questo il messaggio che la Rete degli Studenti Medi vuole veicolare con il suo Caro libro, ti schivo. Un gioco di parole che serve a introdurre la compravendita di libri usati che a Venezia prenderà vita in campo Saffa tra il 28 e il 30 agosto, mentre a Portogruaro il 23 ed il 24 agosto sarà alla sede della Cgil. La motivazione che ha portato alla manifestazione la Rete è quella di cercare di rendere accessibile lo studio a tutti, perché, come riportato dalla...