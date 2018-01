Mercati e graffiti, ecco l'altra Tel Aviv

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SEGRETIGaudente e cosmopolita, centro culturale e capitale di vita notturna e di sport all'aperto nei parchi e lungo i 14 chilometri delle sue spiagge: Tel Aviv è tutto questo ma non solo. Per scoprire l'anima nascosta della città della primavera il momento migliore è la mattina, facendo la più banale delle cose: la spesa. Karmel Market, uno dei cuori storici di Tel Aviv tra il lungomare e Allenby Street, è il posto giusto da dove cominciare. I vecchi siedono a chiacchierare e i venditori non risparmiano la voce. Si comprano guaiava e...