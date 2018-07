Meraviglia vistamare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOGENOVANavigare a contatto con il mare. Sembra una cosa scontata ma in realtà nel settore delle crociere non lo è affatto. Sì, dai balconi delle cabine, dai ponti delle piscine, il mare lo vedi, ma è distante. E allora ecco la mission di Msc Seaview e della gemella Msc Seaside, mettere i croceristi a contatto diretto con il mare. Msc Crociere è la prima compagnia che ha trasformato radicalmente la struttura delle navi da crociera.Il lungomare della Msc Seaview al ponte otto è qualcosa di assolutamente innovativo per il...