MEOLO A posto, via!. E' il grido che spinge gli atleti in vasca durante una gara,

MEOLOA posto, via!. E' il grido che spinge gli atleti in vasca durante una gara, un incoraggiamento per tutti, partito dal giudice, che aiuta ad avere ancora più forza per seguire la scia e cercare di andare a vincere. E' lo stesso che ieri tutta la squadra della Piave Nuoto di San Donà di Piave ha rivolto, per l'ultima volta, al suo campione, a Manuel Paulon. Lo hanno fatto mettendosi tutti attorno al feretro, posizionato sul sagrato della chiesa, assieme ai compagni di classe ed al corpo docente della terza L dell'Itis Volterra, ai ragazzi...