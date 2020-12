Mentre il G20 lancia l'allarme sui grandi rischi per la ripresa economica mondiale, l'Occidente si guarda l'ombelico, discutendo di cosa farà Trump e di dazi doganali-sanzione, di Brexit o ancora, nel nostro continente, litigando sui fondi europei. Nell'altra metà del mondo, il Presidente Xi Jinping afferma che dobbiamo costruire con fermezza un'economia mondiale aperta e opporci all'abuso del protezionismo in nome della sicurezza nazionale. Ma non era questa la lezione dell'economia liberale occidentale e il segreto del suo successo? Ebbene, la settimana scorsa, dieci Stati dell'ASEAN, più altri cinque paesi dell'area Asia-Pacifico, hanno concluso un accordo commerciale di libero scambio di una portata mai vista prima sin dai tempi dell'Uruguay Round. Del resto, finita con Trump la strategia di contenimento della Cina tramite il defunto partenariato trans-pacifico (TPP), colpevole di essere stata immaginata dall'amministrazione Obama, non c'è da stupirsi se la lezione del liberalismo economico venga applicata oggi proprio da un Paese comunista. Perché la ricetta funziona. Così, l'accordo di partenariato economico globale regionale, o RCEP, è stato firmato a margine del vertice annuale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), tenutosi in videoconferenza a causa della pandemia. Questo trattato internazionale, firmato otto anni dopo l'inizio dei negoziati, riguarda oltre due miliardi di persone e un terzo dell'economia mondiale. Si applicherà dal Vietnam alla Thailandia, dalle Filippine, alla Malesia e all'Indonesia insieme ad Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Costituisce la risposta di quei Paesi per accelerare la ripresa delle loro economie, devastata dalla pandemia coronavirus. Detto trattato abbassa i dazi doganali tra gli Stati membri, apre il settore dei servizi e stabilisce regole commerciali comuni all'interno del blocco. L'accordo riguarda il commercio, i servizi, gli investimenti, il commercio elettronico, le telecomunicazioni e la proprietà intellettuale. Eppoi, back to basics, sfatando una prassi illuminata in Occidente, ove da qualche tempo i vantaggi economici promessi da un trattato vengono, con varie modalità, condizionati a valori extracommerciali come la protezione dell'ambiente, il rispetto dei diritti sociali e dei diritti umani, nel mega-trattato orientale, invece, non se ne parla. Si tratta di un classico accordo economico di libero scambio: come a dire che le questioni circa la lotta al cambiamento climatico o i diritti sociali appartengono ad altri trattati e vanno negoziati in altra sede e con altra agenda. Primum vivere, deinde philosophari. Cambiando longitudine, nell'immensa area ex-sovietica, Il 29 maggio 2014 è stata costituita l'Unione eurasiatica che oggi comprende la Russia, l'Armenia, il Kazakhstan e il Kirghizistan. Tra gli obbiettivi di questo ambizioso trattato si prevede in parallelo all'esperienza della UE la libera circolazione di beni, servizi, capitali e dei lavoratori degli Stati membri. Si realizza il sogno di un altro Paese ex comunista che, tramite tale accordo (a cui si è già legata la Serbia) punta ad ottenere, in barba alle sanzioni occidentali, un'enorme area di libero scambio più grande dell'area ex sovietica. E non basta. Mentre l'Asia si unisce, gli affari corrono anche nel continente africano. Qui, un altro accordo senza precedenti istituisce una African Continental Free Trade Area(AFCFTA), un'area di libero scambio africano a raggio continentale. E' entrato in vigore il 30 maggio 2019 per i 24 Paesi che hanno depositato i loro strumenti di ratifica e prevede apposite norme in materia di regole di origine; un forum negoziale online; il monitoraggio e l'eliminazione degli ostacoli non tariffari; un sistema di pagamenti digitali istituendo altresì l'Osservatorio africano del commercio. Sarà operativo dal 1º gennaio 2021. Nei prossimi anni, l'AFCFTA riunirà i 55 Stati membri dell'Unione africana, Paesi che coprono un mercato di oltre 1,2 miliardi di persone, compresa una classe media in crescita, e un prodotto interno lordo (PIL) aggregato pari a oltre 3,4 miliardi di dollari. In passato, i Paesi occidentali hanno considerato gli accordi commerciali stipulati da Paesi terzi in Asia o in Africa degli esperimenti votati al fallimento. Come a dire: senza di noi, non ce la faranno mai. Ma questa volta potremmo sbagliarci e guardando il mondo da un satellite, dovremmo domandarci come mai gli Stati Uniti e i Paesi europei si ritrovino oggi letteralmente isolati dalle grandi aree di libero scambio realizzate dagli asiatici e dagli africani, ossia da oltre due terzi dell'umanità. E le stelle stanno a guardare.

