Mentre il coronavirus continua a creare diffusa preoccupazione, arriva un'altra notizia che allarma: la produzione industriale ha segnato a dicembre una frenata alla quale tutti i settori produttivi, eccetto elettronica e alimentare, hanno concorso a determinarla. La prospettiva che ne risulta è di un anno difficile tanto che lo stesso governo, sebbene dilaniato al suo interno da molte questioni, in primis la prescrizione, ha cominciato a proporre qualche intervento, benché sia pesantemente limitato dalla scarsità di risorse a disposizione. Il coronavirus sta già esercitando i suoi effetti negativi sulla nostra economia, a cominciare dal turismo. Un flusso importante quello cinese visto che l'anno scorso sono arrivati da noi ben 3,2 milioni di turisti. Il blocco dei voli, oltre ad una certa riluttanza a mettersi in viaggio, creano infatti più di un problema alla circolazione delle persone specie per scopi turistici. Ma vi sono altri gravi inconvenienti in particolare se l'allarme del virus dovesse continuare ancora nel tempo. Si interrompe il fluire della produzione lungo le catene industriali. Oramai la specializzazione produttiva in un mondo globalizzato ha determinato la nascita di queste catene produttive del valore. I vari stabilimenti sparsi nel mondo producono un semilavorato o un componente che assieme ad altri, fabbricati in paesi diversi, contribuiscono a far nascere il prodotto finale. La Cina continua ad essere ancora la fabbrica del mondo poiché intercetta con le sue produzioni molte di queste filiere, dall'automotive all'elettronica e a molti altri beni. Si pensi quali effetti devastanti abbia un'interruzione di questi flussi a causa del blocco delle fabbriche cinesi. Dovevano aprire domenica scorsa al termine delle vacanze del Capodanno Lunare, ma queste sono state purtroppo rimandate di una settimana per contrastare l'epidemia e non è detto che ciò basti. Le conseguenze si fanno già sentire anche nella nostra economia dal momento che l'import annuale vale ben 30 miliardi di euro. D'altra parte, la Cina è anche un nostro importante mercato di sbocco, specie per i prodotti di lusso come le griffe, tanto che l'export là rivolto vale l'0,7% del Pil. Questa emergenza sanitaria globale coglie, tra l'altro, il nostro paese alle prese con una congiuntura molto complicata, messa in chiara evidenza dai dati sulla produzione industriale a dicembre. Con un debito elevato e con un PIL in caduta (si parla ora di un 0,3%) ci si trova in una posizione debole pur in un'area euro in grande difficoltà a cominciare dalla Germania e Francia. Occorre ripartire, ma soprattutto reperire risorse per «programmare gli investimenti, ricostruire una amministrazione pubblica funzionante, investire in ricerca e sanità». È quanto sostiene giustamente il governatore Ignazio Visco che vede la necessità di intervenire sul debito pubblico con politiche che rendano credibili per i mercati una sua riduzione graduale e progressiva. Quindi riordino dell'IVA e accentuazione del contrasto all'evasione, adottando strumenti disponibili come la moneta elettronica, al fine di ridurre lo spread ed eliminare finalmente le clausole di salvaguardia.

