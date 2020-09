LA MENSA

VENEZIA Il Comune e Ames sono pronti per partire, la scuola ancora no. Molte famiglie si chiedono quando sarà garantito l'orario completo delle lezioni, soprattutto dei bambini delle elementari, ma questo dipenderà dal completamento degli organici. Il Comune di Venezia, invece, assicura che il servizio mensa sarebbe disponibile fin da subito. Negli asili nido, infatti, l'orario è a regime fin dal primo giorno. Per le scuole dell'infanzia sarà attivato il servizio dal 24 settembre, giorno di rientro dopo le operazioni di seggio, mentre per le elementari è presumibile che si posticipi ai primi giorni di ottobre, e potrebbe variare da scuola a scuola. Intanto si delinea come sarà il servizio: è tramontata infatti l'ipotesi dei vassoi monoporzione, perchè, soprattutto nei plessi più popolosi, sarebbe stato particolarmente ingombrante sigillare in contenitori termici centinaia e centinaia di pasti. E quindi si è optato per i maxicontenitori che saranno porzionati dalle scodellatrici di volta in volta di fronte ai ragazzi, evitando che i piatti si tocchino uno con l'altro, mentre le lunch box saranno destinate solo ai bambini con esigenze di diete speciali.

«Tutti standard di sicurezza condivisi con l'Ulss - dicono in Comune - perchè in realtà i protocolli Covid preoccupano forse meno di altre possibilità di contaminazione, come salmonella o infezioni causate da alimenti». Nessun ritocco del prezzo dei buoni pasto, che vanno dai 4 euro per la scuola d'infanzia ai 4,25 per la primaria e la secondaria (per le scuole che hanno il rientro pomeridiano). Da tener presente che le famiglie pagano una cifra che copre non più del 60 per cento del totale del costo del pasto in sè, la differenza la integra il Comune.

PASTO DA CASA

La novità di quest'anno è che il Consiglio di Stato, nel gennaio scorso, ha dato ragione alla famiglia di un bambino che frequentava una scuola primaria di Mestre che chiedeva di poter fruire del pasto domestico.

La giurisprudenza, dal 2018 in poi, aveva dato pareri discordanti, ma in linea di principio stabiliva che l'iscrizione alla mensa scolastica non è un obbligo, e l'ultima sentenza dell'ultimo grado di giudizio ha stabilito che portare il pasto da casa non si può vietare, neppure se si utilizzano i refettori scolastici dove avviene la somministrazione del cibo di Ames.

IL COMUNE

Il Comune - in gennaio - ha fatto quindi da tramite tra i presidi e Ames, per sondare la loro disponibilità e tutti i dirigenti o quasi si sono dichiarati favorevoli al ripristino del pasto da casa nei propri istituti.

Il mese scorso la ditta Vivenda, a cui Ames ha appaltato il servizio, ha eliminato qualsiasi veto comunicandolo al Comune, che a sua volta ha informato i dirigenti del via libera al pasto da casa. A maggior ragione quest'anno in cui molte aule mensa sono state trasformate in classi per permettere il distanziamento, e quindi i pasti, in alcuni casi, dovranno essere consumati in classe dove comunque è quasi impossibile lo scambio di cibo tra un banco e un altro distanti un metro dalle rime buccali ovvero da bocca a bocca.

Una vittoria per quelle famiglie con bambini che hanno allergie particolari, o che difficilmente accettano il menu proposto dalla mensa, e che erano disposte a spignattare all'alba e inserire nel thermos per fornire un pasto alternativo ai figli: alcuni bimbi, infatti, soprattutto i più piccoli, rischiavano di consumare solo pane in tutta la giornata. E se poi si aggiunge quest'anno lo stress delle mascherine, rimanere a scuola otto ore quasi a digiuno diventa davvero pesante e faticoso da gestire anche per gli insegnanti.

Raffaella Vittadello

