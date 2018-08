«Menocchio» l'eretico ribelle per il Pardo d'oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FILMUbicato da sempre in una nevralgica zona cinematografica che predilige le domande alle risposte, i personaggi che si liberano della storia anziché restarne codificati, le zone d'ombra e non la luce piena, il regista friulano Alberto Fasulo porta in Concorso a Locarno il suo film più ambizioso, Menocchio, accolto alla prima proiezione mondiale con grande entusiasmo e partecipazione. Ispirato alla storia di un mugnaio del 500, condannato per eresia, perdonato dopo l'abiura e successivamente messo al rogo per la stessa reiterata colpa....