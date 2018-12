Melò dalla Polonia a Parigi musica e amori contrastati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nella Polonia anni '50 il musicista Wictor è affascinato dalla cantante Zula. Il primo fugge in Europa, a Parigi; la seconda sposa un italiano per uscire da Varsavia: i due si ritrovano, tempo dopo, nella capitale. E i loro destini si allontanano e si incrociano continuamente, tornando alla fine di nuovo a casa. In un mirabile bianco e nero dai duri e forti contrasti, Pawe Pawlikowski conferma con Cold war la sua formidabile adesione estetica a un cinema che dona all'immagine una composizione fin troppo ricercata, diventandone a volte un po'...