Noi vediamo una nonna. Che scrive un album musicale per i nipoti. Nel suo sguardo malinconico, dietro i suoi silenzi non si indovina una vita dove il talento ha sempre dovuto venire a patti con le logiche piccolo borghesi. Perchè Melanie Helene Bonis (nella foto), per tutti nascosta dall'acronimo Mel è stato musicista anticonformista e poi madre irreprensibile. Infine, al capolinea della vita, ha iniziato a vedere qualche sua opera suonata nei salotti parigini. Ma non ha mai goduto del conforto del successo vero, ufficiale. E il suo grande rammarico, come scrive in una lettera alla figlia, è che le sue opere non venissero mai conosciute. Elisabetta Gavrilli, pianista che ha voluto focalizzare la propria attività sulla divulgazione della musica all'infanzia, ha raccolto questo anelito. E lo ha trasformato in un libro delicato e pieno di poesia Un pianoforte, un cane, una pulce e una bambina. Un libro/disco con illustrazioni che presenta questa compositrice francese attraverso la parola e l'esecuzione dei 20 piccoli pezzi, composti da Bonis al tramonto della vita. Un progetto firmato Palazzetto Bru Zane ed editato da Carthusia che, sottolinea Rosa Giglio non promuove solo la valorizzazione di questa figura, ma la scoperta di un profilo femminile bellissimo, pur se in un'ottica anche per noi insolita, quella della letteratura musicale giovanile. Di estrazione piccolo borghese, donna e compositrice, Melanie Helene Bonis vive con determinazione il sogno della musica nonostante i divieti famigliari Elisabetta Gavrilli racconta con grande passione questo lavoro. «Mi si è acceso un fuoco approfondendo la sua vita - confessa - e soprattutto quest'idea di una donna non più giovane, con un rapporto così tormentato con il suo talento e la voglia di lasciare una traccia di sè». Così riscrive la vita cdi Mel Bonis con il suo tocco delicato. Essere donna e compositrice nell'Ottocento: niente di meno scontato. Eppure ho speso la mia vita cercando di far valere la mia voce, attraverso la musica, sia chiaro. «Credo che l'immagine debba rompere le pagine, entrare nella fantasia insieme alla musica - si infiamma Patrizia Zerbi, direttore dell'editore Carthusia. L''immagine di Mel e l'illustrazione del suo mondo è affidata a Danela Iride Murgia che ha definito il lavoro compiuto in questo ultimo anno, difficile per l'ispirazione ma insieme salvifico.0.

