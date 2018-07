Mediolanum punta sull'arte alla scoperta di giovani talenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARTESe la banca diventa galleria urbana porta la bellezza in mezzo al cemento e al degrado. Modella luoghi senza particolari segni distintivi e li fa diventare spazi creativi e sicuri. Ma non è solo questo: le grandi opere raccontano giovani talenti. Perché «a celebrare i morti pensano gli altri, noi ci occupiamo di dare risalto all'arte dei viventi». Si scrive Mediolanum, ma si pronuncia Stefano Pirrone il vasto progetto di arte contemporanea che ha investito il cuore di Padova e che oggi fa scuola in Italia. L'iniziativa principale si...