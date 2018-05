CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MEDICINAUno dei migliori giovani talenti mondiali, in prima linea nella ricerca oncologica. Francesca Battaglin, 33enne padovana di Abano Terme, è specialista in tumori gastrointestinali nell'Unità operativa complessa di Oncologia Medica 1 dell'Istituto Oncologico Veneto, diretta da Vittorina Zagonel e riceverà sabato a Chicago il Merit Award. Parliamo del premio indipendente conferito ai migliori giovani oncologi del pianeta, assegnato in seno al meeting annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco), il più importante evento...