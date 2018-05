Medici, anche in città i manifesti contro le fake news sulla salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPAGNA SHOCKMESTRE L'immagine, una tomba, dice già tutto. E non a caso s'intitola Una bufala ci seppellirà la campagna shock che l'Ordine dei medici si appresta a lanciare in tutta Italia contro la fake news sulla salute e che vedrà Venezia coinvolta con altre 31 città a partire dal 14 maggio. I manifesti che vedremo nelle nostre strade riporteranno cinque scritte alternative: Non mi hanno vaccinato per paura dell'autismo (con tanto di orsacchiotto lasciato sulla lapide); Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio; Credevo fosse un...