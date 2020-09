«Un no importante? Quella volta, parecchi anni fa, che Mediaset mi offrì C'eravamo tanto amati, il programma che poi condusse Luca Barbareschi. Mi avevano offerto tanti, ma veramente tanti soldi: 500 milioni di lire e altri 400 milioni dagli sponsor. Quando lo raccontai a mio padre, Carlo, spalancò gli occhi: Quasi un miliardo di lire? a te?. Come se io non contassi niente»: Massimo Dapporto - che il prossimo gennaio celebrerà le nozze d'oro con il mondo dello spettacolo, da ben 50 anni sul palcoscenico e davanti alla macchina da presa - racconta l'aneddoto a margine della presentazione di Pappo e Cucco, il cortometraggio di Antonio Losito in cui si affronta il tema del fine vita e che è stato presentato in anteprima al Lido. Nel film Massimo Dapporto e Augusto Zucchi sono due clown che nel corso della loro vita sono stati sempre uniti e decidono di mettere in scena il loro personale spettacolo celebrando la vita stessa. Un riconoscimento è già arrivato: il Premio alla carriera Starlight International Cinema Award. Ma perché il no, trent'anni fa, al programma di Mediaset? «Perché io sono un attore, non un conduttore televisivo, sono due mestieri diversi». E suo padre come commentò quella decisione? «Mi ha dato ragione». (al.va.)

